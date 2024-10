Savona svela il progetto per diventare Capitale Italiana della Cultura nel 2027 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Savona sta per compiere un passo significativo nel panorama Culturale italiano. Lunedì 18 novembre, alle ore 18, avrà luogo la presentazione pubblica ufficiale del dossier di candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura 2027. Questo dossier, intitolato “Nuove rotte per la Cultura”, è stato consegnato al Ministero della Cultura il 26 settembre scorso e rappresenta il frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto un vasto territorio e una pluralità di enti e soggetti. Il percorso di candidatura, iniziato nella primavera del 2023, ha visto l’engagement attivo di numerosi comuni, istituzioni locali e collaborazioni con città del Nord Ovest e del Mediterraneo. La candidatura di Savona non è solo un’opportunità per la città, ma anche un’occasione per valorizzare un’area più ampia, promuovendo un sentimento di unità e cooperazione. Gaeta.it - Savona svela il progetto per diventare Capitale Italiana della Cultura nel 2027 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersta per compiere un passo significativo nel panoramale italiano. Lunedì 18 novembre, alle ore 18, avrà luogo la presentazione pubblica ufficiale del dossier di candidatura di. Questo dossier, intitolato “Nuove rotte per la”, è stato consegnato al Ministeroil 26 settembre scorso e rappresenta il frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto un vasto territorio e una pluralità di enti e soggetti. Il percorso di candidatura, iniziato nella primavera del 2023, ha visto l’engagement attivo di numerosi comuni, istituzioni locali e collaborazioni con città del Nord Ovest e del Mediterraneo. La candidatura dinon è solo un’opportunità per la città, ma anche un’occasione per valorizzare un’area più ampia, promuovendo un sentimento di unità e cooperazione.

