Samsung si porta avanti e aggiorna le app Good Lock per la One UI 7 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Samsung inizia ad aggiornare le app Good Lock per renderle compatibili con Android 15 e con la One UI 7 in arrivo a inizio 2025

One UI 7 potrebbe rendere Samsung Good Lock ancora più potente - Con One Ui 7 Samsung Good Lock dovrebbe rendere la personalizzazione dell'interfaccia ancora più potente e dettagliata. Ecco come. L'articolo One UI 7 potrebbe rendere Samsung Good Lock ancora più potente proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

One UI 7 : Rivoluzione per i Gamer con il Nuovo Modulo Good Lock Game - Secondo le voci. One UI 7: Nuovo Modulo Good Lock per Impostazioni di Gioco AvanzateSamsung sta lavorando su una nuova versione del suo sistema operativo, One UI 7, basata su Android 15. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che l'azienda sudcoreana stia sviluppando un nuovo modulo per Good Lock, l'app di personalizzazione per smartphone Galaxy, dedicato interamente alle impostazioni di ... (Recensionihardware)