Roma: Dybala e Dovbyk verso il recupero contro l'Inter, El Shaarawy fuori (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma 18 ottobre 2024 - Rientrano i Nazionali dai rispettivi impegni e come al solito arriva il momento della conta tra giocatori che hanno accusato problemi fisici durante la sosta. A Trigoria ieri è stata una giornata di lavoro per i ragazzi di Ivan Juric, i quali sono attesi da una sfida complicatissima nella serata di domenica, dove affronteranno i campioni d'Italia in carica nell'Inter di Simone Inzaghi. Una partita che richiederà alla formazione giallorossa di gettare il cuore oltre l'ostacolo, facendo affidamento a tutto il talento a loro disposizione. Proprio per questo c'era un po' di timore in casa capitolina circa le condizioni fisiche non solo di Paulo Dybala, ai box già da settimana scorsa, ma anche sulle condizioni di Artem Dovbyk e Stephan El Shaarawy. Sport.quotidiano.net - Roma: Dybala e Dovbyk verso il recupero contro l'Inter, El Shaarawy fuori Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024)18 ottobre 2024 - Rientrano i Nazionali dai rispettivi impegni e come al solito arriva il momento della conta tra giocatori che hanno accusato problemi fisici durante la sosta. A Trigoria ieri è stata una giornata di lavoro per i ragazzi di Ivan Juric, i quali sono attesi da una sfida complicatissima nella serata di domenica, dove affronteranno i campioni d'Italia in carica nell'di Simone Inzaghi. Una partita che richiederà alla formazione giallorossa di gettare il cuore oltre l'ostacolo, facendo affidamento a tutto il talento a loro disposizione. Proprio per questo c'era un po' di timore in casa capitolina circa le condizioni fisiche non solo di Paulo, ai box già da settimana scorsa, ma anche sulle condizioni di Arteme Stephan El

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Dovbyk e Dybala - solo pretattica per Roma-Inter? La situazione - Con i due attaccanti che, tuttavia, si stanno allenando regolarmente in gruppo. Anche allora una sorta di “pretattica”, specialmente legata al portiere Mike Maignan e a un suo presunto infortunio. Artem Dovbyk e Paulo Dybala spazzano i dubbi: solo pretattica in vista di Roma-Inter? PRETATTICA – Resta quindi da capire se le notizie legate sia ad Artem Dovbyk che a Paulo Dybala siano dovute ... (Inter-news.it)

Roma si prepara al confronto decisivo con l’Inter : Dybala recuperato - incertezza per El Shaarawy - Dovbyk si è allenato regolarmente con il resto del gruppo e sarà parte integrante dell’attacco contro l’Inter. Le decisioni finali riguardo alla sua partecipazione saranno probabilmente prese solo nel giorno della partita, in base alla sua capacità di recuperare e alla valutazione degli staff medico e tecnico. (Gaeta.it)

Roma Inter - la situazione infortunati in casa giallorossa : le ultime su Dovbyk - El Shaarawy e Dybala - In casa giallorossa sono […]. C’è tanta attesa per Roma Inter, piatto forte della prossima giornata di campionato di Serie A Roma Inter, in programma domenica 20 ottobre 2024 alle ore 20:45, è senza dubbio il match più atteso dell’ottava giornata di campionato di Serie A con Ivan Juric che ospita gli uomini di Simone Inzaghi. (Calcionews24.com)