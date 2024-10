Riforma della pubblica amministrazione: le proposte di Paolo Zangrillo alla conferenza ComoLake 2024 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dibattito sulla Riforma della pubblica amministrazione è stato al centro dell’attenzione durante la conferenza ComoLake 2024, dove il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha tracciato un quadro complesso, evidenziando le sfide e le opportunità di un settore in evoluzione. Zangrillo ha sottolineato la necessità di affrontare i vincoli di bilancio e ha annunciato importanti interventi previsti nella manovra, tra cui la continuità contrattuale, un passo significativo per il settore, insediato nel contesto di una pubblica amministrazione sempre più necessitante di rinnovamento. La necessità di rinnovamento nella pubblica amministrazione Durante il suo intervento, Zangrillo ha messo in evidenza un dato allarmante: l’età media della pubblica amministrazione italiana è attualmente di 49 anni. Gaeta.it - Riforma della pubblica amministrazione: le proposte di Paolo Zangrillo alla conferenza ComoLake 2024 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il dibattito sullaè stato al centro dell’attenzione durante la, dove il Ministro per la, ha tracciato un quadro complesso, evidenziando le sfide e le opportunità di un settore in evoluzione.ha sottolineato la necessità di affrontare i vincoli di bilancio e ha annunciato importanti interventi previsti nella manovra, tra cui la continuità contrattuale, un passo significativo per il settore, insediato nel contesto di unasempre più necessitante di rinnovamento. La necessità di rinnovamento nellaDurante il suo intervento,ha messo in evidenza un datormante: l’età mediaitaliana è attualmente di 49 anni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sciopero generale 18 ottobre : coinvolti anche settore sanitario - scuole e pubblica amministrazione - Anche gli uffici della pubblica amministrazione, come l’INPS, potrebbero registrare disagi a causa di una ridotta operatività. Lo sciopero rappresenta un momento di riflessione su tematiche importanti che riguardano le condizioni lavorative in Italia, con una partecipazione trasversale tra pubblico e privato, e con la speranza che possa spingere il governo e le parti datoriali a prendere ... (Thesocialpost.it)

Pubblica Amministrazione : siglato il Protocollo per formare i dipendenti sulla salute - Da parte sua, l’Inail predisporrà contenuti formativi e sessioni di approfondimento sulle tematiche di collaborazione regolate dal protocollo, in linea con l’impianto strutturale promosso dal Dipartimento, che comprende strumenti e test di rilevazione di fabbisogni formativi in ingresso e la misurazione conclusiva dei progressi conseguiti al termine della fruizione dei corsi: «Siamo ... (Quotidiano.net)

Il personale ATA la Cinderella della Pubblica Amministrazione. Lettera - Lettera sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . Inviata da Bertone Alessandro - Il personale ATA inizia ad essere stanco di essere considerato lo “straccio” della pubblica amministrazione…Incombenze e carichi di lavoro non adeguati allo stipendio, che tutele ha il personale ATA? Si parla solo e soltanto del personale docente, come se il personale ATA non rientrasse nella tanto ... (Orizzontescuola.it)