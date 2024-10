Ilgiorno.it - Provincia dopo il voto. L’assemblea rinnovata conferma Hofmann

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La presidente di tutti. Lo è e lo sarà Alessandra, sindaco di Monticello Brianza e presidente appunto delladi Lecco. "Sarò presidente di ciascun Comune", ha rassicurato l’altra sera, durante la seduta di insediamento degli esponenti del nuovo Consigliole, scelti durante la tornata elettorale di secondo livello il 29 settembre da e tra sindaci e amministratori locali del territorio. Lei non era in discussione, perché il suo mandato scade solo il prossimo anno, ma avrebbe potuto trovarsi in aula senza sostenitori sufficienti, mentre invece sono statiti i numeri dei consiglieri di maggioranza.