Ilrestodelcarlino.it - Prenditi cura di te con Acqua & Sapone: il Tour della Prevenzione del Tumore al Seno continua

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) L’importanzanon è mai stata così evidente, efor Charity, in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), sta facendo la sua parte per promuovere la salute e il benessere delle donne. Quest'anno, nell’ambito dell’“Ottobre Rosa”, l’iniziativa “Ildelal” ha già mosso i suoi primi passi con grande entusiasmo, offrendo screening gratuiti e risorse educative alle donne in tutta Italia. Il, che ha preso il via con successo,il suo percorso, incoraggiando le donne a prendersipropria salute. Al centro di questo progetto c’è l’ambulatorio mobileLILT, che percorre il Paese facendo tappa nei punti venditaper offrire visitelogiche gratuite.