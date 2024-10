Premio Mediterraneo 2024, anche Calhanoglu e Marotta si aggiungono alla lista dei premiati (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si aggiungono anche i nomi di Hakan Calhanoglu, di Giuseppe Marotta e di Gianfranco Zola per il ‘Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024’. Fanno compagnia a quelli già svelati in precedenza, tra i quali Ciro Immobile, Daniele Santarelli, Silvia Salis, Luca Pancalli. Il Premio, organizzato in collaborazione USSI e l’AIPS Europe, è sostenuto dalla Fondazione Artemisia, e mira a promuovere e rafforzare i rapporti culturali, linguistici, religiosi, sportivi ed economici tra i paesi del Mediterraneo, anche attraverso le arti e le lotte sociali. Premio Mediterraneo 2024, anche Calhanoglu e Marotta si aggiungono alla lista dei premiati SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sii nomi di Hakan, di Giuseppee di Gianfranco Zola per il ‘Internazionale Eccellenza’. Fanno compagnia a quelli già svelati in precedenza, tra i quali Ciro Immobile, Daniele Santarelli, Silvia Salis, Luca Pancalli. Il, organizzato in collaborazione USSI e l’AIPS Europe, è sostenuto dFondazione Artemisia, e mira a promuovere e rafforzare i rapporti culturali, linguistici, religiosi, sportivi ed economici tra i paesi delattraverso le arti e le lotte sociali.sideiSportFace.

