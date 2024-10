Podistica Seven (Di venerdì 18 ottobre 2024) Successo per la Mini Marcialonga 2024 del Rubicone organizzata dalla Podistica Seven, insieme a tutti i volontari, presso lo stadio Capanni di Savignano sul Rubicone. Dice Mario Ricci presidente della Podistica Seven: "Da una semplice gara nel centro del paese, con una cinquantina di bambini iscritti, siamo passati ad avere 196 iscrizioni di cui partiti allo start 181. Bimbi di tutte le età a partire dalla più piccola Emily Borghesi, nata nel maggio 2023 e premiata con il secondo trofeo in memoria del bimbo Alessandro Amadori Maimonte, fino alla categoria Cadetti. Davvero uno scenario magico fatto di sport, amicizia e un pizzico di competizione, con, sullo sfondo, tanti genitori impazienti di vedere partire il proprio figlio allo start. Vedere tutti i bimbi felici all’arrivo con le loro medaglie è stata la più grande soddisfazione". I vincitori. Ilrestodelcarlino.it - Podistica Seven Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Successo per la Mini Marcialonga 2024 del Rubicone organizzata dalla, insieme a tutti i volontari, presso lo stadio Capanni di Savignano sul Rubicone. Dice Mario Ricci presidente della: "Da una semplice gara nel centro del paese, con una cinquantina di bambini iscritti, siamo passati ad avere 196 iscrizioni di cui partiti allo start 181. Bimbi di tutte le età a partire dalla più piccola Emily Borghesi, nata nel maggio 2023 e premiata con il secondo trofeo in memoria del bimbo Alessandro Amadori Maimonte, fino alla categoria Cadetti. Davvero uno scenario magico fatto di sport, amicizia e un pizzico di competizione, con, sullo sfondo, tanti genitori impazienti di vedere partire il proprio figlio allo start. Vedere tutti i bimbi felici all’arrivo con le loro medaglie è stata la più grande soddisfazione". I vincitori.

