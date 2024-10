Piantedosi: ricorreremo fino Cassazione (Di venerdì 18 ottobre 2024) 17.45 "Nutro rispetto per i giudici. Noi la battaglia la faremo all'interno dei meccanismi giudiziari. ricorreremo fino alla Cassazione".Così il ministro dell' Interno Piantedosi sul Tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento dei migranti in Albania. "Qui si nega il diritto del governo di attivare procedure accelerate: fare in un mese quello che altrimenti avviene in tre anni",dice Piantedosi. "Andremo avanti sui centri in Albania. Dal 2026 quello che stiamo realizzando diventerà diritto europeo". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 17.45 "Nutro rispetto per i giudici. Noi la battaglia la faremo all'interno dei meccanismi giudiziari.alla".Così il ministro dell' Internosul Tribunale di Roma, che non ha convalidato il trattenimento dei migranti in Albania. "Qui si nega il diritto del governo di attivare procedure accelerate: fare in un mese quello che altrimenti avviene in tre anni",dice. "Andremo avanti sui centri in Albania. Dal 2026 quello che stiamo realizzando diventerà diritto europeo".

