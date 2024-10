Personale ATA neo immesso in ruolo, erronea assegnazione delle posizioni economiche. La Uil Scuola Rua: “Il Ministero intervenga subito” (Di venerdì 18 ottobre 2024) A seguito di numerose segnalazioni pervenute alle sedi territoriali della UIL Scuola Rua, è emersa una problematica significativa riguardante il Personale ATA neo immesso in ruolo. L'articolo Personale ATA neo immesso in ruolo, erronea assegnazione delle posizioni economiche. La Uil Scuola Rua: “Il Ministero intervenga subito” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) A seguito di numerose segnalazioni pervenute alle sedi territoriali della UILRua, è emersa una problematica significativa riguardante ilATA neoin. L'articoloATA neoin. La UilRua: “Il” .

