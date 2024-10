Parto record, mamma Lucia dà alla luce Luigi: pesa 5 chili e 100 grammi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Grande gioia per Lucia Barba, insegnante di Angri, nipote prediletta dell’onorevole Eva Longo e per Angelo Zezza, di Pontecagnano, insegnante, per la nascita del loro figlio Luigi. Entrambi erano a conoscenza che il bimbo aveva un peso superiore alla norma, ma sono rimasti increduli quando hanno Salernotoday.it - Parto record, mamma Lucia dà alla luce Luigi: pesa 5 chili e 100 grammi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Grande gioia perBarba, insegnante di Angri, nipote prediletta dell’onorevole Eva Longo e per Angelo Zezza, di Pontecagnano, insegnante, per la nascita del loro figlio. Entrambi erano a conoscenza che il bimbo aveva un peso superiorenorma, ma sono rimasti increduli quando hanno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parto record, mamma Lucia dà alla luce Luigi con un peso di 5 chili e 100 grammi - La gravidanza è stata seguita dal dottore Raffaele Petta e la paziente è stata sottoposta alle più moderne tecniche di monitoraggio della gravidanza ... (salernotoday.it)

Omicidio Ziliani, chiesta la conferma dell'ergastolo per i tre imputati - Prima udienza di secondo grado. La corte, intanto, ha dato via libera al percorso di giustizia riparativa per Mirto Milani e Silvia Zani ... (rainews.it)

Food: La Luigi Diotaiuti Foundation protagonista italiano per Giornata Mondiale della pasta 2024 - (Adnkronos) – In un congresso internazionale organizzato a Maratea il 23/24/25 ottobre in collaborazione con l’istituto statale di istruzione superiore Giovanni Paolo II di Maratea, lo chef Luigi Diot ... (padovanews.it)