One Direction, gli ex membri della boyband rompono il silenzio dopo la morte di Liam Payne (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli ex membri degli One Direction, a distanza di 24 ore dalla morte di Liam Payne hanno rilasciato un comunicato congiunto per ricordare l'artista scomparso a 31 anni nella giornata del 16 ottobre a Buenos Aires. Nel comunicato si legge: "Siamo completamente devastati dalla notizia della morte di Liam. Nel tempo e quando tutti saremo in grado, ci sarà molto da dire. Per il momento, prendiamo il tempo per elaborare il lutto e la perdita del nostro fratello, che abbiamo amato con tutto il cuoreI ricordi che abbiamo condividiso con lui saranno apprezzati per sempre. Per adesso i nostri pensieri sono per la sua famiglia, i suoi amici, ed i fan che l'hanno amato al nostro fianco. Ci mancherà terribilmente. Ti vogliamo bene Liam. Louis, Zayn, Niall ed Harry".

Candele e lacrime - chi amava gli One Direction non riesce a capacitarsi della tragica scomparsa di uno degli ex membri della band - Il 31enne è caduto dal terzo piano, c’è una inchiesta in corso per chiarire le cause. Buenos Aires, 17 ott. (askanews) – Candele e fan in lacrime fuori dall’hotel di Buenos Aires in cui è morto Liam Payne, ex membro degli One Direction. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Liam Payne, l’omaggio dei fan degli One Direction fuori dall’hotel della tragedia sembra essere il primo su iO Donna. (Iodonna.it)