Olio toscano, torna il sereno dopo la tormentata campagna del 2023 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – La raccolta delle olive è iniziata e l'annata 2024 sarà buona, in qualità e quantità. Una boccata di ossigeno per gli olivicoltori, dopo l'annata disastrosa del 2023 e quella precedente comunque caratterizzata da una scarsa produzione. Le piante sono cariche di olive, grazie all'andamento climatico favorevole e in particolare alle piogge di fine estate-inizio autunno. Sulle piante le olive si presentano sane e belle, nei 370 frantoi si lavora a pieno regime già da una decina di giorni sulla costa. Tra qualche giorno partiranno anche le zone collinari e l’entroterra. La resa al momento è sul 10 per cento. La produzione nel 2024 aumenterà tra il 35 e il 40% e questa è una buona notizia anche per i consumatori, che non vedranno aumentare (ma sicuramente non scendere, visto gli elevati costi che sostengono gli olivicoltori) i prezzi dell'Olio. Lanazione.it - Olio toscano, torna il sereno dopo la tormentata campagna del 2023 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – La raccolta delle olive è iniziata e l'annata 2024 sarà buona, in qualità e quantità. Una boccata di ossigeno per gli olivicoltori,l'annata disastrosa dele quella precedente comunque caratterizzata da una scarsa produzione. Le piante sono cariche di olive, grazie all'andamento climatico favorevole e in particolare alle piogge di fine estate-inizio autunno. Sulle piante le olive si presentano sane e belle, nei 370 frantoi si lavora a pieno regime già da una decina di giorni sulla costa. Tra qualche giorno partiranno anche le zone collinari e l’entroterra. La resa al momento è sul 10 per cento. La produzione nel 2024 aumenterà tra il 35 e il 40% e questa è una buona notizia anche per i consumatori, che non vedranno aumentare (ma sicuramente non scendere, visto gli elevati costi che sostengono gli olivicoltori) i prezzi dell'

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma per problemi respiratori - nel 2023 era guarita da cancro ai polmoni dopo 8 anni - L'ex senatrice 76enne è stata ricoverata nella giornata di giovedì nel reparto di terapia intensiva diretto dal professor Mario Bosco, all'Ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ex ministra e senatrice, si trova ricoverata all'Ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver accusato problemi re . (Ilgiornaleditalia.it)

L’export in Medio Oriente tiene nonostante le crisi : con Israele scambi in ripresa dopo il crollo di fine 2023 - Prendendo in considerazione tutti i Paesi appartenenti all’area geografica in oggetto, per l’economia bergamasca il secondo trimestre 2024 ha visto una ritrovata vivacità degli affari, che hanno raggiunto quota 261 milioni: centrale è la produzione manifatturiera, che copre una quota del 70%, suddivisa tra macchinari (42,7%) e metalli di base e prodotti in metallo (27,2%). (Bergamonews.it)

Fermo - ultimi giorni di vendemmia. Ripresa dopo il disastroso 2023 : “Ora uve sane e abbondanti” - A confermare il trend, sono tre tra i più noti viticoltori e titolari di cantine del Fermano: Michele Di Ruscio, contitolare insieme alla famiglia di ‘Terre Fageto’ di Pedaso, Giacomo Centanni, titolare della ‘Vini Centanni’ su territorio di confine tra Campofilone e Montefiore dell’Aso e Nico Speranza, titolare dell’azienda Vinicola Vittorini di Monsampietro Morico. (Ilrestodelcarlino.it)