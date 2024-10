MotoGP, grande incertezza a Phillip Island. Bagnaia sfida Martin verso le qualifiche e la Sprint (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si preannuncia un sabato di fuoco a Phillip Island per le qualifiche e la Sprint del Gran Premio d’Australia 2024, valevole come diciassettesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Dopo un venerdì condizionato dal maltempo (cancellata la FP1 causa pioggia), il weekend entrerà definitivamente nel vivo con le prove ufficiali e a seguire l’assegnazione di punti molto importanti in chiave iridata. Fari puntati sul confronto diretto tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, grandi protagonisti della corsa al titolo e divisi da soli 10 punti in favore dello spagnolo in classifica generale. Come avvenuto a Motegi con la caduta in Q2 del futuro pilota Aprilia (costretto a rimontare da centro gruppo nella Sprint e in gara), ogni singolo episodio a questo punto del campionato può avere un peso specifico enorme ed il margine d’errore è sempre più risicato per entrambi. Oasport.it - MotoGP, grande incertezza a Phillip Island. Bagnaia sfida Martin verso le qualifiche e la Sprint Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si preannuncia un sabato di fuoco aper lee ladel Gran Premio d’Australia 2024, valevole come diciassettesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale. Dopo un venerdì condizionato dal maltempo (cancellata la FP1 causa pioggia), il weekend entrerà definitivamente nel vivo con le prove ufficiali e a seguire l’assegnazione di punti molto importanti in chiave iridata. Fari puntati sul confronto diretto tra Jorgee Francesco, grandi protagonisti della corsa al titolo e divisi da soli 10 punti in favore dello spagnolo in classifica generale. Come avvenuto a Motegi con la caduta in Q2 del futuro pilota Aprilia (costretto a rimontare da centro gruppo nellae in gara), ogni singolo episodio a questo punto del campionato può avere un peso specifico enorme ed il margine d’errore è sempre più risicato per entrambi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP - il ‘solito’ equilibrio a Phillip Island. Chi può inserirsi e togliere punti ai duellanti Martin-Bagnaia? - La MotoGP in Australia riprende da dove aveva lasciato nel 2023, ovverosia dal maltempo. Una complicazione che impone di sospendere qualsiasi giudizio relativo ai valori emersi sul tracciato di Phillip Island. Quest’ultimo ha acciuffato il pass per la fase cruciale delle qualifiche con qualche affanno in più rispetto allo spagnolo, ma alfine ha ottenuto quanto contava. (Oasport.it)

MotoGP : la pioggia battente cancella la prima sessione di prove a Phillip Island. Cosa è successo al GP d’Australia - Secondo quanto trapelato in pitlane, le precipitazioni causano la formazione di un velo d’acqua molto pericoloso in curva 1 che la pista non riesce a drenare in tempi celeri. Stando alla tabella di marcia, alle 4:15 dovrebbero scendere in pista di nuovo i centauri della Moto3, ma le condizioni dovranno essere monitorate con particolare attenzione. (Oasport.it)

LIVE MotoGP - GP Australia 2024 in DIRETTA : la pioggia blocca il programma a Phillip Island. Cancellata la prima sessione di prove - La pioggia sembra aver ripreso intensità. Queste le ultime notizie che arrivano dalla pitlane 2:30 Ancora niente da fare, Amici di OA Sport. Siamo vicini all’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia originaria Another 20 mins to wait #AustralianGP pic. twitter. Ma al momento c’è tantissima acqua. (Oasport.it)