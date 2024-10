“Modello Albania”, la soluzione italiana sui migranti ora interessa all’Europa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è molto discusso sull’apertura dei centri migranti in Albania voluta dal governo di Giorgia Meloni. Non sono mancate le critiche, soprattuto da parte della sinistra italiana. Ma ora sembra che le cose stiano cambiando, e che molti Paesi europei guardino con favore all’iniziativa. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha recentemente definito l’idea italiana come “innovativa“. L’Ue sta cercando nuove soluzioni per gestire l’immigrazione. Durante il Consiglio Europeo di questi giorni, il tema dei centri in Albania ha sollevato interesse tra i vari Stati membri, e molti guardano al Modello italiano come a un potenziale esempio da seguire. Solo la Spagna ha alzato la mano per opporsi, mentre Francia, Irlanda e Lussemburgo preferiscono attendere e osservare come evolve la situazione prima di decidere il da farsi. Thesocialpost.it - “Modello Albania”, la soluzione italiana sui migranti ora interessa all’Europa Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si è molto discusso sull’apertura dei centriinvoluta dal governo di Giorgia Meloni. Non sono mancate le critiche, soprattuto da parte della sinistra. Ma ora sembra che le cose stiano cambiando, e che molti Paesi europei guardino con favore all’iniziativa. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha recentemente definito l’ideacome “innovativa“. L’Ue sta cercando nuove soluzioni per gestire l’immigrazione. Durante il Consiglio Europeo di questi giorni, il tema dei centri inha sollevato interesse tra i vari Stati membri, e molti guardano alitaliano come a un potenziale esempio da seguire. Solo la Spagna ha alzato la mano per opporsi, mentre Francia, Irlanda e Lussemburgo preferiscono attendere e osservare come evolve la situazione prima di decidere il da farsi.

