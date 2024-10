Mistermovie.it - Mister Movie | Sebastian Stan vorrebbe che l’MCU esplorasse di più l’era del Soldato d’Inverno di Bucky

(Di venerdì 18 ottobre 2024), l’interprete del fedele amico di Capitan America,Barnes, ha recentemente condiviso un’interessante riflessione sul percorso del suo personaggio nell’Universo Cinematografico Marvel. In un’intervista, l’attore ha ammesso di essere rimasto un po’ deluso dalla velocità con cui i Marvel Studios hanno deciso di far evolvere il personaggio, in particolare riguardo alla sua oscura identità dirimpiange un passato più oscuro perBarnes, che ha interpretatoBarnes fin dal primo film di Captain America, ha sottolineato come l’arco narrativo del, con le sue complesse sfumature psicologiche e i suoi ricordi frammentati, offriva un potenziale inesplorato.