Sport.quotidiano.net - Milan-Udinese, Fonseca: “Ho parlato chiaro alla squadra e non guardo in faccia a nessuno”

(Di venerdì 18 ottobre 2024)o, 18 ottobre 2024 - Iltorna in campo domani, sabato 19 ottobre, alle ore 18 a San Siro contro l'. Ma la conferenza stampa di Paulodiventa un'occasione per riavvolgere il nastro. Tornando a Firenze, al ko prima della sosta, al "caso" rigori. Il tecnico non si è sottratto alle domande. "Il primo giorno dopo la sosta è andato bene perché non ho visto quasi: erano praticamente tutti in nazionale. E dopo queste gare io non voglio vedere. Lain toto l'ho avuta solo ieri: abbiamomolto di quello che è successo e per me è stato importante. Ho detto tutto quello che si deve dire in questi casi. Io non chiudo gli occhi davanti ai problemi: li affronto". E ancora: "La mia leadership è nei fatti, non sono un attore, non faccio cose per farmi vedere.