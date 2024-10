Lanazione.it - Manifattura Tabacchi presenta 'Botanica urbana'

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 – Una giornata dedicata alla natura in città tra piante, fiori, workshop e lezioni di, evento organizzato in collaborazione con la Società Toscana di Orticultura pensato per far riscoprire ad adulti e bambini la bellezza e l’importanza che ha il verde nei contesti urbani. Domani, sabato 19 ottobre, dalle 9 alle 19, gli spazi polivalenti della Factory ospiteranno una mostra-mercato di piante e fiori con varietà botaniche selezionate ete da esperti del settore, oltre ad un ricco programma di attività, tra cui: lezioni diideate dalla Società Toscana di Orticultura per approfondire la conoscenza del mondo vegetale, laboratori di cianotipia organizzati dall’Associazione Onouka ets e il workshop proposto da Shake Cafè.