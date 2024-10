L'oro ai massimi storici a quota 2.714 dollari l'oncia (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'oro è ai massimi storici dopo aver superato i 2.700 dollari l'oncia. Il metallo giallo continua a salire e sulla piattaforma di Bloomberg segna 2.714 dollari l'oncia. A spingere gli investitori verso i beni rifugio sono i timori di una escalation in Medio Oriente con la morte del leader di Hamas, Yahya Sinwar e l'imminenza delle elezioni negli Stati Uniti. Quotidiano.net - L'oro ai massimi storici a quota 2.714 dollari l'oncia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'oro è aidopo aver superato i 2.700l'. Il metallo giallo continua a salire e sulla piattaforma di Bloomberg segna 2.714l'. A spingere gli investitori verso i beni rifugio sono i timori di una escalation in Medio Oriente con la morte del leader di Hamas, Yahya Sinwar e l'imminenza delle elezioni negli Stati Uniti.

L'oro ritocca i massimi a 2.647 dollari - poi scende - L'oro ritocca i massimi a 2.647 dollari l'oncia e poi ripiega, con gli analisti che valutano gli impatti delle tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e le prossime mosse delle banche centrali. Le quotazioni dell'oro sono in rialzo dello 0,9% a 2.641 dollari l'oncia. (Quotidiano.net)

Euro lambisce 1 - 12 dollari ai massimi da oltre un anno - Roma, 25 set. Lunedì le ultime indagini sull’attività delle imprese hanno segnalato una dinamica sostanzialmente recessiva, in particolare nel manifatturiero. . (askanews) – Euro in rafforzamento a 1,1195 dollari nelle contrattazioni mattutine. it. La valuta condivisa si ritrova così ai massimi da oltre un anno, ma la dinamica resta volatile dato che continuano a fluttuare le aspettative dei ... (Ildenaro.it)