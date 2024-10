Ilgiorno.it - Lo scempio del boschetto di Gallarate: “Una scelta scellerata, il verde non va sprecato”

(Di venerdì 18 ottobre 2024)(Varese) – “Mai più un caso via Curtatone, ilurbano in città è prezioso e non va”. Lo scrivono Filiberto Zago, esponente del Comitato salviamo gli alberi, referente cittadino per Europa, e Camilla Colombo, portavoce provinciale: una riflessione sulla necessità di tutelare ilurbano per il benessere dei cittadini, dopo il taglio del bosco che la mobilitazione di tante persone non ha evitato. “I cambiamenti climatici - rilevano Zago e Colombo - sono dimostrati da innegabili evidenze scientifiche, come i benefici del rimboschimento urbano per contrastare l’impermeabilizzazione del terreno, migliorare la qualità dell’aria e attutire l’inquinamento acustico. Gli spazi verdi svolgono funzioni sociali e migliorano la vivibilità della città”.