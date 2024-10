Lite finisce con un pugno: a scuola a Vimercate arrivano ambulanza e carabinieri (Di venerdì 18 ottobre 2024) carabinieri e ambulanza giovedì in tarda mattinata sono intervenuti a Vimercate, all'interno di un istituto scolastico superiore. Secondo quanto ricostruito, uno studente sarebbe stato colpito da un pugno da un compagno durante una Lite. La vittima ha 15 anni.A scuola sono intervenuti i mezzi Monzatoday.it - Lite finisce con un pugno: a scuola a Vimercate arrivano ambulanza e carabinieri Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)giovedì in tarda mattinata sono intervenuti a, all'interno di un istituto scolastico superiore. Secondo quanto ricostruito, uno studente sarebbe stato colpito da unda un compagno durante una. La vittima ha 15 anni.Asono intervenuti i mezzi

