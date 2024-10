Lirica protagonisti a Massa Lombarda per la storica "Rassegna corale" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Venerdì 25 ottobre alle ore 21, la Sala del Carmine di Massa Lombarda ospita la 39esima edizione della Rassegna corale. Dopo l’introduzione del celebre “Coro Ettore e Antonio Ricci” di Massa Lombarda, saliranno sul palco la “corale Giuseppe Verdi” di Argenta, il “Coro Arcangelo Corelli” di Ravennatoday.it - Lirica protagonisti a Massa Lombarda per la storica "Rassegna corale" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Venerdì 25 ottobre alle ore 21, la Sala del Carmine diospita la 39esima edizione della. Dopo l’introduzione del celebre “Coro Ettore e Antonio Ricci” di, saliranno sul palco la “Giuseppe Verdi” di Argenta, il “Coro Arcangelo Corelli” di

Tennis serie A1. Seconda sconfitta per il Massa Lombarda - Una sfida resa ancora più difficile dalle assenze per infortunio di elementi cardine quali Giulio Zeppieri (n. 203 Atp) e Francesco Forti (n. Domenica il Ct Massa Lombarda giocherà sui campi del Tc Italia Forte dei Marmi, squadra con 1 punto in classifica. 530 Atp), frenato in questa stagione da una serie di problemi fisici. (Sport.quotidiano.net)

Serie A1 tennis - tutto facile per i ragazzi del Ct Palermo : Caruso e compagni vincono 6-0 contro Massa Lombarda - Nessun patema d’animo per la compagine maschile del Ct Palermo guidata da Davide Cocco e Paolo Cannova che prevale con uno schiacciante 6-0 sui ravennati di Massa Lombarda portandosi così 4 punti dopo il pari esterno di Forte dei Marmi del 6 ottobre. Quest’oggi Massa Lombarda è sceso in Sicilia... (Palermotoday.it)

Tornano i corsi per adulti e bambini alla scuola d'arte e mestieri di Massa Lombarda - Parte il 21 ottobre il nuovo anno accademico della Scuola comunale di Arte e Mestieri Umberto Folli, ubicata a Massa Lombarda in viale Zaganelli 1, al primo piano del centro giovani JYL. . La scuola offre corsi per tutte le età: serali per adulti, laboratorio “Il Pastello” per bambini tra i 6 e gli. (Ravennatoday.it)