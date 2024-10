Justcalcio.com - L’inizio al 100% di Bompastor continua mentre il Chelsea supera il Twente

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Breaking: Il perfetto inizio di vita di Soniaalto giovedì quando i Blues hanno battuto il3-1 portandosi tre punti di vantaggio in testa al girone della Women’s Champions League. Dopo averto il Real Madrid nella gara d’esordio del Gruppo B della scorsa settimana, ilha conquistato il successo in Olanda rafforzando la propria posizione al primo posto. Aggie Beever-Jones ha visto il suo tiro da 25 yard deviare per il primo minuto al settimo minuto, e ilera in vantaggio di 2-0 in 18 minuti quando Maika Hamano ha lanciato con un pallonetto il portiere Olivia Clarke. Guro Reiten ha segnato il terzo gol deldal dischetto quando Lieske Carleer ha commesso fallo su Mayra Ramirez poco dopo l’ora, con Nikee van Dijk che ha segnato una consolazione per ilcinque minuti dopo.