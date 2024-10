Le agenzie di rating promuovono l’Italia e confermano la tripla B. Fitch alza l'outlook da stabile a positivo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 - Italia promossa da S&P e Fitch a pochi giorni dal varo della manovra di bilancio. Entrambe le agenzie confermano il rating BBB, e Fitch alza l'outlook da stabile a positivo, sottolineando il "piano fiscale credibile" e di una "situazione politica stabile". S&P ha mantenuto l'outlook stabile e parla di "prospettive di crescita del pil italiano rosee", riferendosi all'attesa di crescita di circa l'1% nel periodo 2024-2025 dell'economia, rispetto allo 0,2% del decennio precedente alla pandemia di Covid. Unico neo per l'Italia resta l'elevato debito. "Al 135% del pil nel 2024 è fra i più alti" e si muove verso il 138% nel 2027. Quotidiano.net - Le agenzie di rating promuovono l’Italia e confermano la tripla B. Fitch alza l'outlook da stabile a positivo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ottobre 2024 - Italia promossa da S&P ea pochi giorni dal varo della manovra di bilancio. Entrambe leilBBB, el'da, sottolineando il "piano fiscale credibile" e di una "situazione politica". S&P ha mantenuto l'e parla di "prospettive di crescita del pil italiano rosee", riferendosi all'attesa di crescita di circa l'1% nel periodo 2024-2025 dell'economia, rispetto allo 0,2% del decennio precedente alla pandemia di Covid. Unico neo per l'Italia resta l'elevato debito. "Al 135% del pil nel 2024 è fra i più alti" e si muove verso il 138% nel 2027.

