La guerra di massacro continua (Di venerdì 18 ottobre 2024) Anche dopo l’uccisione di Sinwar, capo di Hamas, Netayahu non riesce a pensare alla vita degli ostaggi israeliani (meno di un centinaio, la metà probabilmente già morti) e trattare una La guerra di massacro continua il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - La guerra di massacro continua Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Anche dopo l’uccisione di Sinwar, capo di Hamas, Netayahu non riesce a pensare alla vita degli ostaggi israeliani (meno di un centinaio, la metà probabilmente già morti) e trattare una Ladiil manifesto.

FdI ricorda le vittime del massacro di Hamas del 7 Ottobre : "Il più grande sterminio dopo la seconda guerra mondiale" - FdI ricorda con un convegno in Senato le vittime del massacro di Hamas del 7 Ottobre Alla conferenza ha partecipato anche Jonathan Peled, ambasciatore designato di Israele in Italia: «Un anno fa Israele è stato brutalmente attaccato da un nemico assassino senza nessuna provocazione». Dovrebbe essere il popolo palestinese per primo a liberarsi da questa cappa di orrore, di terrorismo».

Israele-Gaza - dal massacro Hamas del 7 ottobre all'attacco iraniano : un anno di guerra - Il bilancio: oltre 1. 200 israeliani uccisi e 251 presi in ostaggio, quasi 42mila palestinesi morti nella Striscia di Gaza e più di duemila libanesi che hanno perso la vita

