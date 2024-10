La gestazione per altri diventa illegale (Di venerdì 18 ottobre 2024) La maternità surrogata diventa reato universale: cosa vuol dire? La maternità surrogata ora è reato universale: ecco cosa significa su Donne Magazine. Donnemagazine.it - La gestazione per altri diventa illegale Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La maternità surrogatareato universale: cosa vuol dire? La maternità surrogata ora è reato universale: ecco cosa significa su Donne Magazine.

Maternità surrogata diventa reato universale : un'ottima notizia - l'utero in affitto è l'apice della barbarie capitalistica - Ogni tanto una buona notizia. L'utero in affitto rappresenta l'apice della barbarie capitalistica Ogni tanto ci imbattiamo anche in qualche buona notizia, sia pure molto raramente, va detto: e la trasmettiamo magno cum gaudio. Il governo italiano finalmente ha fatto una cosa buona, dopo tante . (Ilgiornaleditalia.it)

Maternità surrogata : cos’è e perché è diventata reato - E no, non è solo una faccenda di confini nazionali. Con l’approvazione della nuova normativa, l’Italia dimostra di voler rafforzare i divieti già esistenti, estendendoli anche a chi sceglie di ricorrere alla gestazione per altri all’estero. Può trattarsi di una coppia, eterosessuale o omosessuale, o anche di una persona singola. (Dilei.it)

La maternità surrogata diventa reato - Sassi (FdI) : “Italia faro di civiltà” - Questa è una vittoria di civiltà, un esempio per quegli Stati che vogliono davvero garantire i diritti fondamentali e costruire un futuro basato su valori etici e giuridici solidi”. Tempo di lettura: 2 minuti“L’Italia, faro di civiltà con la legge che rende reato universale l’utero in affitto. Questo traguardo non è solo la conclusione di una lunga battaglia morale, ma rappresenta un atto di ... (Anteprima24.it)