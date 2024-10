James Gunn condivide le foto dal NYCC dello spazio dedicato a Creature Commandos

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)ledalOltre a John Cena, per quanto riguarda le notizie relative al DCU, ancheha condiviso alcunedell’esposizione deial New York Comic-Con. Meet the monstrous team at booth 4327 at #. @newyorkcomiccon #pic.twitter.com/kGrSnwjiFN —(@) October 17, 2024 #Here’s my video for theAR Experience! pic.twitter.com/a8Cx7kBSXV — Jordan Jones (@jordnjnes) October 17, 2024 Tutto quello che sappiamo suLa serie animata, composta da 7 episodi, sarà trasmessa in streaming su Max e avrà come protagonisti David Harbour  nel ruolo di Eric Frankenstein/Mostro di Frankenstein, Indira Varma nel ruolo della Sposa, Maria Bakalova di Guardiani della Galassia Vol.