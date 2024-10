Intitolata a Francesco Pio Maimone la Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura: un tributo alla sua memoria (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura ha recentemente ricevuto una dedicazione significativa: il nome di Francesco Pio Maimone, un ragazzo di 18 anni vittima di un tragico episodio di violenza. La sua vita si è spezzata il 20 marzo 2023 durante una serata con amici a Mergellina, dove fu ucciso da colpi di pistola esplosi durante una rissa. Questa cerimonia di intitolazione non è solo un atto commemorativo, ma rappresenta un impegno per il futuro, incoraggiando i Giovani a perseguire i loro sogni, proprio come Francesco aspirava a diventare pizzaiolo. La cerimonia di intitolazione e i messaggi di affetto Il 27 ottobre 2023 si è tenuta la cerimonia di intitolazione della Casa della Cultura e dei Giovani a Francesco Pio Maimone. Gaeta.it - Intitolata a Francesco Pio Maimone la Casa della Cultura e dei Giovani di Pianura: un tributo alla sua memoria Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lae deidiha recentemente ricevuto una dedicazione significativa: il nome diPio, un ragazzo di 18 anni vittima di un tragico episodio di violenza. La sua vita si è spezzata il 20 marzo 2023 durante una serata con amici a Mergellina, dove fu ucciso da colpi di pistola esplosi durante una rissa. Questa cerimonia di intitolazione non è solo un atto commemorativo, ma rappresenta un impegno per il futuro, incoraggiando ia perseguire i loro sogni, proprio comeaspirava a diventare pizzaiolo. La cerimonia di intitolazione e i messaggi di affetto Il 27 ottobre 2023 si è tenuta la cerimonia di intitolazionee deiPio

Casa della cultura e dei giovani intitolata a Francesco Pio Maimone - . L’intento è di lasciare un ricordo che rimanga vivo aldilà del tempo e far sì che simili tragedie, che hanno segnato nel profondo la città e la coscienza collettiva, possano aiutare a riflettere sulla necessità di attivare ogni percorso utile a contrastare ogni forma di violenza. Tempo di lettura: < 1 minutoDomani avrebbe compiuto venti anni, ma nel 2023, poco più che maggiorenne, fu ... (Anteprima24.it)

La Casa della cultura e dei giovani di Pianura sarà intitolata a Francesco Pio Maimone - it. Insieme ai genitori, ai familiari e amici del giovane pizzaiolo interverranno il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani, la presidente del Consiglio comunale Enza Amato ed il capogruppo di ‘Manfredi Sindaco’ Fulvio Fucito, promotori dell’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale e fatto proprio dall’Amministrazione con il quale si ... (Ildenaro.it)

Napoli - i genitori di Francesco Pio Maimone : “Spegneremo le candeline dove fu ucciso” - . Sabato prossimo, i genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane aspirante pizzaiolo tragicamente ucciso a soli 18 anni, saranno a Mergellina, sul lungomare di Napoli, per celebrare quello che sarebbe stato il suo ventesimo compleanno. “Spegneremo le candeline sulla torta per lui, là dove è stato ucciso, come lui non potrà mai più fare”, hanno […] L'articolo Napoli, i genitori di Francesco ... (Teleclubitalia.it)