'Il potere discreto', amarcord Dc da Forlani a oggi (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - Le prove difficili che affrontò il suo governo. La sua amicizia con Israele. La mancata elezione al Quirinale. Ma anche il rapporto con i Socialisti. Di questo si è parlato oggi, all'Istituto Sturzo, nel convegno dedicato ad Arnaldo Forlani. Un dibattito a tratti nostalgico, tra ricordi e aneddoti, con un filo conduttore: il riconoscimento della grande capacità di mediazione dell'ex segretario Dc, carica per la quale detiene un record di durata, considerando i due mandati, a vent'anni di distanza tra loro. "Forlani è stato il prototipo della Dc", osserva infatti Pier Ferdinando Casini. Agi.it - 'Il potere discreto', amarcord Dc da Forlani a oggi Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) AGI - Le prove difficili che affrontò il suo governo. La sua amicizia con Israele. La mancata elezione al Quirinale. Ma anche il rapporto con i Socialisti. Di questo si è parlato, all'Istituto Sturzo, nel convegno dedicato ad Arnaldo. Un dibattito a tratti nostalgico, tra ricordi e aneddoti, con un filo conduttore: il riconoscimento della grande capacità di mediazione dell'ex segretario Dc, carica per la quale detiene un record di durata, considerando i due mandati, a vent'anni di distanza tra loro. "è stato il prototipo della Dc", osserva infatti Pier Ferdinando Casini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'Il potere discreto' - amarcord Dc da Forlani a oggi - Lo stesso giorno mi chiese di accompagnarlo a casa ed io, lungo il tragitto, con la mia ingenuità, gli dissi che ci avremmo riprovato il giorno dopo, e lui mi rispose 'non si va in paradiso a dispetto dei santi'. Si è sempre dimesso autonomamente dai vari prestigiosi e onerosi incarichi, nel momento in cui riteneva di aver compiuto il suo mandato e di non poter dar più il giusto e necessario ... (Agi.it)