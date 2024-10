"Il muro paraonde al molo nord va rifatto" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Demolire il muro paraonde e ricostruirne uno ex novo. È quanto ha ipotizzato il vertice comunale nell’incontro tenutosi due giorni fa in Capitaneria di porto, con il sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessora Laura Camaioni e il dirigente Giorgio Giantomassi che hanno incontrato referenti tecnici dell’Autorità portuale oltre alla comandante Alessandra Di Maglio e a funzionari della Soprintendenza. Ilrestodelcarlino.it - "Il muro paraonde al molo nord va rifatto" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Demolire ile ricostruirne uno ex novo. È quanto ha ipotizzato il vertice comunale nell’incontro tenutosi due giorni fa in Capitaneria di porto, con il sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessora Laura Camaioni e il dirigente Giorgio Giantomassi che hanno incontrato referenti tecnici dell’Autorità portuale oltre alla comandante Alessandra Di Maglio e a funzionari della Soprintendenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Porto, muro paraonde da rifare. Deposito fanghi, no dalla Riviera: summit in Comune a San Benedetto - SAN BENEDETTO Il muro paraonde del porto destinato alla demolizione mentre si apre un’attenta discussione sulla valenza della cassa di colmata dal punto di vista ambientale al fine di non ... (corriereadriatico.it)

San Benedetto, summit in Capitaneria per il muro del molo nord e la vasca di colmata - Presenti il sindaco Spazzafumo, l’assessore al Porto Camaioni, il Dirigente dell’Area Urbanistica Giantomassi con alcuni tecnici comunali ... (rivieraoggi.it)

San Benedetto - Vertice in Capitaneria per il muro del molo nord e vasca di colmata - Nella giornata di mercoledì 16 ottobre il sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessore al Porto Laura Camaioni, il Dirigente dell’Area Urbanistica Giorgio Giantomassi con alcuni tecnici comunali hanno pres ... (veratv.it)