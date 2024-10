Imiglioridififa.com - Il “bronzo” di FC 25 Chris Rigg è stato premiato come Miglior giovane del mese di settembre da EA

Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Iltalento del Sunderland (divisione Championship EFL),, continua a stupire. Il centrocampista classe 2007 èinfatti insignito del prestigioso riconoscimento di “deldi” assegnato da EA Sports. Scopri ii giovani per la modalita carriera di fc 25 Un premio che arriva in seguito a una serie di prestazioni straordinarie da parte delinglese, che si è confermato uno dei prospetti più interessanti del calcio inglese. La sua visione di gioco, la tecnica sopraffina e la maturità che dimostra in campo hanno impressionato addetti ai lavori e tifosi. Con questo riconoscimento,entra di diritto nel novero dei giovani più promettenti del panorama calcistico internazionale, attirando su di sé le attenzioni di numerosi club.