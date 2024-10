Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Hanno ucciso l'Uomo Ragno - Ep. 3 e 4, Venerdi 18 Ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Digital-news.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)18sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Stasera, la programmazione di Skyoffre una varietà di emozioni per tutti i gusti. Alle 21:15 su SkyUno HD, i nuovi episodi della serie "l'" proseguono il racconto di Max e Mauro. I due ragazzi, mentre si preparano al loro debutto televisivo, devono affrontare una difficile scelta poiché l’esibizione coincide con il giorno prima dell’esame orale di maturità . Questa tensione li porta a un duro confronto, mettendo alla prova la loro amicizia. In parallelo, Max incontra Silvia, intrappolata in una relazione monotona, e decide di escogitare un piano. Le puntate esplorano la difficile conciliazione tra sogni e responsabilità , offrendo un racconto avvincente.