Forti piogge in arrivo nel Catanese: allerta meteo arancione per la giornata di sabato (Di venerdì 18 ottobre 2024) allerta meteo arancione per domani sui settori occidentali, centro-meridionali e ionici, con quantitativi cumulati da moderati a elevati e da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Lo si legge nel Cataniatoday.it - Forti piogge in arrivo nel Catanese: allerta meteo arancione per la giornata di sabato Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)per domani sui settori occidentali, centro-meridionali e ionici, con quantitativi cumulati da moderati a elevati e da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Lo si legge nel

Lega Nazionale Dilettanti. Allerta meteo - rinviata la partita della Zenith : si giocherà solo Prato-Pistoiese - "Il Dipartimento Interregionale, a seguito dell’allerta meteo rossa per criticità idraulica, riguardante diverse aree dell’Emilia Romagna, emessa dall’Arpae, dall’Agenzia per la Sicurezza territoriale e dalla Protezione Civile, estesa fino a mezzanotte di sabato 19 Ottobre, ha rinviato al 30 Ottobre tutte le partite della 7^ Giornata del Girone D, in programma sabato e domenica, ad eccezione di ... (Lanazione.it)

Sabato con pioggia e temporali : diramata allerta meteo arancione - BRINDISI – Il clou del maltempo è in arrivo. . La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo che è di colore arancione per cinque aree geografiche, inclusa quella in cui ricade la provincia di. . . La perturbazione che da giorni imperversa nel resto d’Italia, è alle porte della Puglia. (Brindisireport.it)

Calcio - Ravenna-Piacenza rinviata a causa dell'allerta meteo rossa - La decisione è stata presa dalla Lega Nazionale Dilettanti in seguito all'allerta meteo rossa: "Presto atto dell'allerta meteo-idrogeologica-idraulica diramata dalla Protezione Civile - Sicurezza. . . Ravenna-Piacenza, originariamente in programma per domenica, è stata rinviata a mercoledì 30 ottobre. (Ravennatoday.it)