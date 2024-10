Lopinionista.it - E-learning, 6 consigli per sfruttare le potenzialità dell’AI

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli esperti non hanno dubbi: la tecnologia del momento può migliorare l’efficienza delle piattaforme e programmi di apprendimento del 50% “Una mente intelligente è quella che è in costante apprendimento”: Bruce Lee, da grande appassionato di duro lavoro e crescita costante, non aveva dubbi sull’importanza di aggiornarsi e cambiare punto di vista giorno dopo giorno. La stessa visione, oggi, accomuna i lavoratori di tutto il mondo che sentono la necessità di acquisire nuove competenze per restare al passo con i tempi e con le richieste di un universo lavorativo in costante evoluzione.