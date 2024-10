Ilrestodelcarlino.it - Diciottenne denunciato per spaccio

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Un normale controllo stradale, avvenuto martedì sera in via Chopin, a Reggio, ha permesso agli agenti della Squadra Volanti della Questura cittadina di identificare alcune persone, tutti italiani, tra i quali c’era anche ungià conosciuto per precedenti per droga. Il controllo è avvenuto nei confronti di un’auto in transito, fermata dagli agenti in servizio. Durante l’accertamento ilha consegnato spontaneamente agli agenti una piccola dose di hashish, del peso di un grammo, sperando di evitare ulteriori controlli. Ma la verifica non si è fermata lì. Gli operatori di polizia, infatti, hanno deciso di approfondire il controllo, eseguendo una perquisizione domiciliari, convinti che ilpotesse essere in possesso di altra sostanza stupefacente.