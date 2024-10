Unlimitednews.it - ComoLake Awards, Cabolo Interview Kit vince premio innovazione per P.A.

(Di venerdì 18 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) –Kit del gruppo Cedat 85 ha vinto ilaward 2024” per la categoria “pubblica amministrazione”, ed è stato riconosciuto come soluzione virtuosa di applicazione dell’intelligenza artificiale nella resocontazione, ricerca e archiviazione di atti e comunicazioni nel settore giudiziario e delle forze dell’ordine. Quest’innovativa tecnologia ha ricevuto ilper la sua capacità di applicare l’IA alla trascrizione e traduzione simultanea in vari contesti della P.A., in tempo reale e in modo protetto.Kit è un sistema unico nel suo genere che, sfruttando l’intelligenza artificiale, trascrive e traduce in tempo reale fino a 60 lingue diverse, il tutto senza necessità di connessione a Internet, a cloud o a server esterni.