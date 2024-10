Iodonna.it - Claudia Fauzia e Valentina Amenta hanno scritto un libro in cui sfatano le convinzioni radicate sul Sud, che "è bello, peccato per chi ci abita", e le sue donne, sempre o focose o sottomesse

(Di venerdì 18 ottobre 2024)scelto un termine scomodo, connotato in senso dispregiativo o, al massimo, goliardico. Lo«rivendicato, ri-visto e ri-significato», e, provocatoriamente, nefatto la loro bandiera., alias @la.malafimmina su Instagram, e, dottora di ricerca in studi di genere a La Sapienza di Roma,intitolato il loroFemminismo terrone (edizioni Tlon). Lofatto, come spiega, per «capovolgere l’insulto, ribaltarne il significato» e usarlo per la loro rivoluzione. Che descrivono come un «progetto, un impulso immaginativo, un pensiero utopico di cura e dissidenza». È la rivoluzione delle ragazze del Sud che, dae ancora oggi, si sentono ai margini: incasellate in pochi banali stereotipi ineluttabili che non rendono in alcuna misura giustizia alla varietà e fecondità della loro terra e del loro attivismo.