Cavi sottomarini, anche l'Italia firma i principi di New York (Di venerdì 18 ottobre 2024) C'è anche l'Italia tra i Paesi che hanno aderito al Comunicato congiunto di New York sulla sicurezza e la resilienza dei Cavi sottomarini in un mondo globalmente digitalizzato, lanciato un mese fa dagli Stati Uniti. l'Italia ribadisce l'impegno "a tutelare la sicurezza e l'integrità di queste infrastrutture critiche", ha commentato Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica. "Promuoviamo politiche volte a favorire lo sviluppo di reti efficienti, robuste e sicure, fondamentali per garantire la continuità dei flussi di dati e informazioni su cui si basa l'economia globale", ha aggiunto. Butti ha annunciato l'adesione dopo la ministeriale Tecnologia e Digitale svoltasi nei giorni scorsi a Cernobbio.

