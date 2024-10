Capriolo cade in una buca profonda: i Vigili del Fuoco gli salvano la vita (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLo hanno tirato fuori e salvatocalandosi in una profonda buca. Questa volta l’opera meritoria dei Vigili del Fuoco non era destinata ad un essere umano, ma ad un cucciolo di Capriolo. L’intervento è stato portato a termine dai caschi rossi del Comando Provinciale di Benevento agli ordini del Comandante Mario Bellizzi sulla strada provinciale 107 in prossimità nell’abitato di Casalduni colleganti le stradi delle valli Tammaro e Telesina. Il povero cucciolo era finito in una tubazione di circa 4 metri. I Vigili sono riusciti a riportarlo alla luce non senza qualche difficoltà. Successivamente il cucciolo è stato liberato. L'articolo Capriolo cade in una buca profonda: i Vigili del Fuoco gli salvano la vita proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Capriolo cade in una buca profonda: i Vigili del Fuoco gli salvano la vita Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLo hanno tirato fuori e salvatocalandosi in una. Questa volta l’opera meritoria deidelnon era destinata ad un essere umano, ma ad un cucciolo di. L’intervento è stato portato a termine dai caschi rossi del Comando Provinciale di Benevento agli ordini del Comandante Mario Bellizzi sulla strada provinciale 107 in prossimità nell’abitato di Casalduni colleganti le stradi delle valli Tammaro e Telesina. Il povero cucciolo era finito in una tubazione di circa 4 metri. Isono riusciti a riportarlo alla luce non senza qualche difficoltà. Successivamente il cucciolo è stato liberato. L'articoloin una: idelglilaproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Olivia Rodrigo sprofonda in una buca sul palco durante un concerto : il video fa il giro del web - . Sto bene. "È stato divertente. A volte c'è solo un buco nel palco!", ha detto la 21enne californiana dopo essersi risollevata. La popstar Olivia Rodrigo sprofonda in una buca sul palco durante un suo concerto a Melbourne, in Australia. Un video che circola in rete ha ripreso il piccolo incidente mentre la cantautrice statunitense si stava esibendo davanti a migliaia di fan alla Rod Laver ... (Liberoquotidiano.it)

Olivia Rodrigo sprofonda in una buca sul palco durante un concerto : il video fa il giro del web - Sto bene. La popstar Olivia Rodrigo sprofonda in una buca sul palco durante un suo concerto a Melbourne, in Australia. . A volte c’è solo un buco nel palco!”, ha detto la 21enne californiana dopo essersi risollevata. Un video che circola in rete ha ripreso il piccolo incidente mentre la cantautrice statunitense si stava esibendo davanti a migliaia di fan alla Rod Laver Arena in occasione del suo ... (Lapresse.it)

Chiara Petrolini - scavata buca profonda per seppellire il primo neonato - la vicina di casa : “Faceva grigliate in giardino con amiche” - Chiara Petrolini, la studentessa 22enne che ha sepolto i suoi due neonati nel giardino di casa, avrebbe scavato una “buca molto profonda” per nascondere il cadavere del primo bambino. Il primo figlio er . I due neonati morti erano stati ritrovati seppelliti nel suo giardino di casa avvolti in un telo. (Ilgiornaleditalia.it)