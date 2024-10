Brescia-Sassuolo (sabato 19 ottobre 2024 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quella tra Sassuolo e Brescia è una sfida d’alta classifica, con gli emiliani terzi a tre punti dalla capolista Pisa, ma primi favoriti dei bookmaker per promozione in Serie A, e i lombardi staccati di due soli punti e accreditati di buone chance di entrare quantomeno nei playoff. La formazione neroverde torna a giocare in InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Brescia-Sassuolo (sabato 19 ottobre 2024 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quella traè una sfida d’alta classifica, con gli emiliani terzi a tre punti dalla capolista Pisa, ma primi favoriti dei bookmaker per promozione in Serie A, e i lombardi staccati di due soli punti e accreditati di buone chance di entrare quantomeno nei playoff. La formazione neroverde torna a giocare in InfoBetting: Scommesse Sportive e

Brescia-Sassuolo : le probabili formazioni - LE PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA(4-3-1-2): Lezzerini, Dickmann, Adorni, Cistana, Jallow, Bisoli, Verreth, Besaggio, Olzer, Juric, Borrelli. BRESCIA-SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lombardi hanno approcciato bene la stagione assestandosi nelle zone alte della classifica. Brescia-Sassuolo si giocherà sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Rigamonti. (Sport.periodicodaily.com)

