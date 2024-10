Boxe, the art of fighting 7. Morello vs. Moncelli (Di venerdì 18 ottobre 2024) La stagione della grande Boxe italiana riparte da un’arena iconica, pronta ad ospitare pugili diventati ormai beniamini del pubblico, con match equilibrati e che promettono spettacolo, di cui ben quattro titolati. Milanotoday.it - Boxe, the art of fighting 7. Morello vs. Moncelli Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La stagione della grandeitaliana riparte da un’arena iconica, pronta ad ospitare pugili diventati ormai beniamini del pubblico, con match equilibrati e che promettono spettacolo, di cui ben quattro titolati.

The Art of Fighting 7 : la grande boxe il 16 novembre a Milano - In apertura di serata vedremo sul ring il talentuoso Francesco Faraoni (6-0) nei pesi medi, la promessa Alex Bindar (1-0) nei pesi leggeri e l’esplosivo Paul Amefiam (1-0) nei pesi massimi. Ma a Milano ci sarà anche Mohamed Elmaghraby (9-0), deciso a continuare a vincere per ottenere la chance per la cintura di campione d’Italia. (Danielebartocciblog.it)