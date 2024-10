Atp Anversa 2024 | cadono le prime tre teste di serie Bautista Agut e Lehecka in semifinale

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Prosegue l’Atp 250 dicon i quarti di finale e non mancano le sorprese, visto chetutte lediprincipali. Hugo Gaston, nel dettaglio, elimina la testa dinumero 1 Alex de Minaur. Il francese, nonostante qualche problema all’anca accusato nel corso del secondo parziale, riesce ad avere la meglio in tre set con il punteggio di 6-3 3-6 7-5. Prestazione sorprendente di Gaston, che ha approfittato anche di una prova decisamente deludente di de Minaur, che è caduto nella ragnatela di variazioni del transalpino rimediando una pesante sconfitta anche in ottica race per le Atp Finals di Torino. Sorprende meno il successo di Robertosu Felix Auger-Aliassime. Lo spagnolo, nonostante le 36 primavere, gioca un match più costante del canadese e vince in rimonta 3-6 6-2 7-6(6) in quasi tre ore di battaglia.