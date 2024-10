Ilrestodelcarlino.it - A Macerata Racconta i libri di D’Eramo e Tancredi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La vita di un libro non si esaurisce mai e a volte rinasce in una nuova edizione arricchita e aggiornata proprio come accade a quelli proposti nel doppio appuntamento letterario targatoin programma questo fine settimana. Si inizia appunto oggi, alle 21 agli Antichi Forni, per il secondo appuntamento della rassegna "About America" curata da Mauro Gentili, con la presentazione della riedizione aggiornata del saggio di Marco(nella foto), "I terroni dell’impero. Viaggio nel profondo sud degli Stati Uniti" pubblicata da Marietti Editore. Domani, alle 18 nella sala Cesanelli dello Sferisterio, invece, sarà presentata la riedizione del romanzo "Ogni cosa è per Giulia" di Lucia, nella nuova veste editoriale di Ponte alle Grazie.