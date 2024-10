Liberoquotidiano.it - Yahya Sinwar è morto, leader Hamas ucciso a Rafah. Netanyahu: "Guerra non è finita"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Tel Aviv, 17 ott. (Adnkronos) -. Ildiè statoin un raid di Israele a, nella Striscia di Gaza. "Il male ha subito un duro colpo oggi", ha detto il premier israeliano, Benjamin Netanyanu, in dichiarazioni rilanciate da Haaretz dopo la conferma dell'uccisione. "non resterà al potere", ha incalzatosottolineando: "Noi non volevamo insistere con la", ma "Noi non volevamo insistere con la", ma e "ci sta costando moltissimo". "Durante operazioni delle Idf a Gaza sono stati eliminati tre terroristi. Le Idf e lo Shin Bet stanno verificando la possibilità che uno dei terroristi sia", ildi, si leggeva in un post su X delle forze israeliane (Idf).