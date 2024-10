Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 18:45 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Viabilità DEL 17 OTTOBRE 2024 ORE 18.35 ERICA TERENZI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio FILE SULLA Roma-FIUMICINO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON VERSO L’EUR. TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. IN ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA. SULLA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. FILE SULL’APPIA IN PROSSIMITà DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA, ALBANO E FRATTOCCHIE. AUTO IN CODA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA NELLE DUE DIREZIONI. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-10-2024 ore 18:45 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)DEL 17 OTTOBREORE 18.35 ERICA TERENZI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE SULLA-FIUMICINO ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON VERSO L’EUR. TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE, CI SONO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. IN ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA. SULLA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA. FILE SULL’APPIA IN PROSSIMITà DEI CENTRI ABITATI DI GENZANO, ARICCIA, ALBANO E FRATTOCCHIE. AUTO IN CODA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA NELLE DUE DIREZIONI.

Corteo nazionale dei metalmeccanici a Roma : orari - percorsi e impatti sulla viabilità il 18 ottobre 2024 - Le linee viziate includeranno i numeri 52, 53, 61, 62, 63, 80, 83, 85, 100, 119, 160, 492 e 590. Tra queste, viale del Castro Pretorio, lungotevere delle Navi, lungotevere della Vittoria e lungotevere Oberdan sono alcune delle aree dove vi saranno restrizioni. Questo cambiamento nella circolazione comporterà un’adeguata comunicazione ai cittadini, affinché possano pianificare i loro spostamenti ... (Gaeta.it)

