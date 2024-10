Uomini e donne: Maria de Filippi censura lo 'Smartgate', Michele dice no ad Amal (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'attesa discussione sul rapporto tra Morena e Mario fuori da una discoteca è stata tagliata dalla produzione: delusione tra i fan del dating show. La puntata di oggi, giovedì 17 ottobre, di Uomini e donne ha deluso molti spettatori del dating show, i quali, dopo aver letto le anticipazioni nei giorni scorsi, attendevano con ansia l'evoluzione dello 'Smartgate', che aveva al centro due protagonisti del Trono Over. Tuttavia, la scena è stata tagliata in fase di montaggio. Trono Over Mario e Morena avevano rivelato di aver avuto un momento di intimità all'interno della Smart dell'ex corteggiatore di Ida Platano. Lui aveva inoltre svelato un dettaglio piccante: la dama si era dimenticata le mutandine nella macchina. Questa rivelazione aveva scatenato il caos in studio, ma Movieplayer.it - Uomini e donne: Maria de Filippi censura lo 'Smartgate', Michele dice no ad Amal Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L'attesa discussione sul rapporto tra Morena e Mario fuori da una discoteca è stata tagliata dalla produzione: delusione tra i fan del dating show. La puntata di oggi, giovedì 17 ottobre, diha deluso molti spettatori del dating show, i quali, dopo aver letto le anticipazioni nei giorni scorsi, attendevano con ansia l'evoluzione dello '', che aveva al centro due protagonisti del Trono Over. Tuttavia, la scena è stata tagliata in fase di montaggio. Trono Over Mario e Morena avevano rivelato di aver avuto un momento di intimità all'interno della Smart dell'ex corteggiatore di Ida Platano. Lui aveva inoltre svelato un dettaglio piccante: la dama si era dimenticata le mutandine nella macchina. Questa rivelazione aveva scatenato il caos in studio, ma

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - Tiziana Riccardi svela perché non è tornata nel parterre. E a proposito dell’amicizia finita con Aurora Tropea… - Però all’inizio di un rapporto… Cioè io ho una vita precedente! Trovo eccessivo dopo poca frequentazione, avere una reazione così. Tiziana ha trovato poco sincero Mario anche nella sua precedente partecipazione, in qualità di corteggiatore di Ida Platano: Che Mario abbia preso un po’ in giro Ida, l’ho pensato anch’io, devo essere sincera. (Isaechia.it)

"Maria - allora sostituiscimi" : Uomini e Donne - Tina Cipollari-choc con la De Filippi - Mario, da parte sua, ha spiegato di aver voluto proteggere Morena, ma ha aggiunto che pensa che lei abbia deciso di raccontare tutto solo dopo che Yuri e Ilaria hanno ammesso di aver passato la notte insieme. Il programma sta attraversando una fase stagnante, con un bisogno evidente di volti nuovi che possano creare dinamiche più interessanti. (Liberoquotidiano.it)

Ida Platano ha trovato l’amore fuori da Uomini e Donne : l’annuncio spiazzante - Ecco cosa ha rivelato. Con questo annuncio, dunque, è stata definitivamente scongiurata l’ipotesi di vedere la parrucchiera tornare a Uomini e Donne, almeno in questo periodo. Anche se Ida non ha detto esplicitamente di essersi fidanzata, il suo sorriso e i suoi occhi hanno parlato per lei. Adesso non resta che attendere per vedere come evolverà questa storia e se Ida deciderà di condividere con ... (Tutto.tv)