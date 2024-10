Unghie blu notte, la nail art preferita dell’autunno 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre 2024 – Il blu notte, profondo e cangiante, è il colore protagonista della manicure autunnale del 2024. Hailey Bieber ha fatto impazzire il web con la sua manicure blu zaffiro, creata dalla famosa professionista del settore Zola Ganzorigt. Si tratta di un tono scuro e luminoso, che ricorda la pietra preziosa, destinato a essere uno dei più amati di questa stagione. Hailey Bieber Invece delle classiche tonalità autunnali come marroni e ambra, ha scelto un blu navy intenso, che alla luce quasi sembra nero. Anche se le Unghie di Bieber sembrano avere una sfumatura ombré, scommettiamo che si tratti solo di un riflesso (o forse di un leggero effetto perlato, ottenuto con una passata di top coat cromato). Ha mantenuto la sua lunghezza preferita, un'unghia a mandorla lunga. Quotidiano.net - Unghie blu notte, la nail art preferita dell’autunno 2024 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre– Il blu, profondo e cangiante, è il colore protagonista della manicure autunnale del. Hailey Bieber ha fatto impazzire il web con la sua manicure blu zaffiro, creata dalla famosa professionista del settore Zola Ganzorigt. Si tratta di un tono scuro e luminoso, che ricorda la pietra preziosa, destinato a essere uno dei più amati di questa stagione. Hailey Bieber Invece delle classiche tonalità autunnali come marroni e ambra, ha scelto un blu navy intenso, che alla luce quasi sembra nero. Anche se ledi Bieber sembrano avere una sfumatura ombré, scommettiamo che si tratti solo di un riflesso (o forse di un leggero effetto perlato, ottenuto con una passata di top coat cromato). Ha mantenuto la sua lunghezza, un'unghia a mandorla lunga.

