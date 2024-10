Lapresse.it - Ue, in corso a Bruxelles riunione dei Patrioti con Salvini, Orban, Le Pen

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Si sta svolgendo aladel partito deiin vista del Consiglio europeo. Presenti, tra gli altri, Matteo, Viktor, Marine Le Pen, Geert Wilders. Isono la terza forza nell’europarlamento ed è la prima volta che uno schieramento differente dai gruppi storici (Popolari, Socialisti, Liberali) si riunisce in un pre-vertice. Ue,ai: “Momento storico, su migrazione fermare partenze” “È un momento storico vedere riuniti i leader dei”. Lo ha detto Matteo, intervenendo aalladel nuovo partito. Tra le altre cose,ha parlato di immigrazione anche alla luce dell’udienza di Palermo in agenda domani (processo Open Arms) per la quale gli altri leader hanno confermato sostegno e solidarietà .