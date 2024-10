Ucraina, i 5 punti del ‘Piano per la vittoria’ di Zelensky: cosa prevede (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Invito ad entrare nella Nato, invio di armi senza restrizioni all'uso, deterrenza, potenziale economico strategico e prospettive post-guerra. Sono questi i 5 punti del 'Piano per la vittoria' del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che dovrebbe portare alla risoluzione del conflitto "non più tardi del prossimo anno" e che contiene anche tre allegati segreti. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Invito ad entrare nella Nato, invio di armi senza restrizioni all'uso, deterrenza, potenziale economico strategico e prospettive post-guerra. Sono questi i 5del 'Piano per la vittoria' del presidente ucraino Volodymyrche dovrebbe portare alla risoluzione del conflitto "non più tardi del prossimo anno" e che contiene anche tre allegati segreti.

