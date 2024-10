Calciomercato.it - Tutti pazzi per Belahyane: Milan e Inter sfidano le big d’Europa | CM.IT

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il talento del Verona, Reda, è finito nel mirino dei grandi i club. Il futuro del centrocampista è destinato ad essere lontano dal Bentegodi Chi ama il calcio non può non può non perdere la testa per Reda. Per chi segue la Serie A, quello nei confronti del giovane centrocampista del Verona, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Redacon la maglia del Verona (LaPresse) – Calciomercato.itIl giocatore franco-marocchino, una delle ultime grandi pescate di Sean Sogliano, sta, infatti, incantando davveroe gli scout di mezza Europa sono arrivati al Bentegodi per seguirlo da vicino. L’ex Nizza in pochissimo tempo è diventato il padrone del centrocampo dell’Hellas, giocando tutte le sette partite del massimo campionato dal primo minuto.